Il Lecce affonda: la Fiorentina ne fa sei. Psicodramma giallorosso (Di domenica 20 ottobre 2024) Psicodramma Lecce. La squadra giallorossa perde per 6-0 contro la Fiorentina al Via del Mare. I viola dilagano nella ripresa, dopo il gol di Cataldi al 20' e quello di Colpani al 34'.

Serie A - Venezia-Atalanta 0-2 e Lecce-Fiorentina 0-6 : le cronache delle gare - it vi offre i match tra Venezia e Atalanta e tra Lecce e Fiorentina live in tempo reale. Calciomercato. La passata stagione i salentini ebbero la maglio con il punteggio di 3-2 in rimonta grazie alle reti oltre il novantesimo messe a segno da Piccoli e Dorgu. Formazioni Ufficiali Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sagrado; Candela, Nicolussi ... (Calciomercato.it)

Calcio - Serie A : Lecce-Fiorentina 0-6 - I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo. . Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. (Lapresse.it)

Fiorentina e Atalanta show in trasferta : la viola rifila 6 gol al Lecce - la Dea batte 2-0 il Venezia - Fiorentina e Atalanta non sbagliano l'appuntamento con i tre punti nella domenica pomeriggio di Serie A. La viola vince addirittura 6-0 contro il Lecce al Via del Mare mentre l'Atalanta 2-0 a Venezia.Continua a leggere . (Fanpage.it)