I conti di Chiara Ferragni non tornano. E ora il suo socio di minoranza vuole chiederle i danni per «gravi irregolarità» (Di domenica 20 ottobre 2024) Perché Fenice non ha ancora presentato il bilancio consuntivo 2023, quando l'anno si è chiuso da ormai quasi dieci mesi? La domanda sui numeri della principale società di Chiara Ferragni aleggia da tempo, e da qualche giorno è diventata di dominio pubblico. A rompere il silenzio che circondava la vicenda – conseguenza con ogni probabilità dei guai iniziati proprio alla fine dello scorso anno con il caso Pandoro – è stato nelle scorse ore Pasquale Morgese, l'imprenditore pugliese che detiene una (rilevante) quota di minoranza nella società. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera infatti, Morgese ha dato mandato ai suoi legali di intimare ai vertici di Fenice di rendere conto quanto prima sull'andamento della società e di convocare «immediatamente» un'assemblea per discutere e il bilancio 2023.

