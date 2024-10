GP di Austin, la diretta: Leclerc e Sainz divisi da 5"5, Norris ha raggiunto Verstappen (Di domenica 20 ottobre 2024) 47° giro di 56 - Sainz si è portato a 4"5 da LeclercIl duello Verstappen-Norris permette ai due piloti Ferrari di stare sereni, con un vantaggio di 12"46° giro - Ilmessaggero.it - GP di Austin, la diretta: Leclerc e Sainz divisi da 5"5, Norris ha raggiunto Verstappen Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 47° giro di 56 -si è portato a 4"5 daIl duellopermette ai due piloti Ferrari di stare sereni, con un vantaggio di 12"46° giro -

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : due Ferrari davanti - Leclerc precede Sainz! Ma Norris fa paura - Rientra in quinta posizione. Lo spagnolo perde ancora contatto da Verstappen: ora si trova a 1. Mercedes 336 5. 21. 29° giro/56 Leclerc si porta a 1. 34 La classifica del Mondiale piloti: 1. 16° giro/56 LECLERC MARTELLANTE! 6?7 su Verstappen! Dategli una macchina all’altezza e vi dimostrerà che è assolutamente un pilota in grado di vincere un Mondiale! 15° giro/56 Gara anonima sin qui per la ... (Oasport.it)

GP di Austin - la diretta : due Ferrari al comando con Leclerc e Sainz - terzo Verstappen davanti a Norris - 40° giro - Leclerc e Sainz tranquilli in testa divisi da 6"7, Verstappen è a 13" dal leader e a 6"4 dallo spagnolo mentre vede avvicinarsi Norris a 2" 37°... (Ilmessaggero.it)

GP di Austin - la diretta : Leclerc torna in testa dopo il pit-stop di Norris - secondo è Piastri davanti a Sainz - La direzione gara affibbia 5" di penalità a Gasly 33° giro - E' il turno di Piastri fermarsi ai box per montare le gomme dure. Il giro precedente ha fatto il pit-stop... (Ilmessaggero.it)