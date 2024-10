Frederic Vasseur tiene i piedi per terra: “Grande week-end ad Austin, ma dobbiamo continuare a lavorare” (Di domenica 20 ottobre 2024) C’è Grande soddisfazione in Ferrari per la doppietta ad Austin (Texas), sede del 19° round del Mondiale 2024 di F1. La vittoria del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione dello spagnolo Carlos Sainz hanno dato un seguito a quello che si pensava dopo l’ottimo primo giorno di prove libere, ovvero che la Rossa sul passo gara fosse molto prestazionale. La domenica negli States ha sorriso alla scuderia di Maranello che, considerando il terzo posto dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il quarto del britannico Lando Norris (McLaren), è distante 48 lunghezze dalla vetta occupata dal team di Woking nella graduatoria dei costruttori. A parlare di quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur. “La lotta è serrata e i dettagli fanno la differenza. Oasport.it - Frederic Vasseur tiene i piedi per terra: “Grande week-end ad Austin, ma dobbiamo continuare a lavorare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) C’èsoddisfazione in Ferrari per la doppietta ad(Texas), sede del 19° round del Mondiale 2024 di F1. La vittoria del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione dello spagnolo Carlos Sainz hanno dato un seguito a quello che si pensava dopo l’ottimo primo giorno di prove libere, ovvero che la Rossa sul passo gara fosse molto prestazionale. La domenica negli States ha sorriso alla scuderia di Maranello che, considerando il terzo posto dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il quarto del britannico Lando Norris (McLaren), è distante 48 lunghezze dalla vetta occupata dal team di Woking nella graduatoria dei costruttori. A parlare di quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal del Cavallino Rampante,. “La lotta è serrata e i dettagli fanno la differenza.

