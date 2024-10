Festa di Roma Bocelli | C’è buona e cattiva musica bisogna avere il coraggio di dirlo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “ildi dire che esiste lae la”. Parla a ruota libera e con sincerità Andrea, ospite delladinell’ambito di ‘Alice nella Città’, dove porta in anteprima mondiale ‘Andrea30: The Celebration’, film-concerto diretto da Sam Wrench (‘Taylor Swift: The Eras Tour’, ‘Billie Eilish Live At The O2’) sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo scorso luglio per celebrare il suo trentesimo anniversario nella. “Come si riconosce? Dai frutti che dà. Ladeve lasciarti sereno, felice, aprirti nuovi orizzonti. Di solito, perché questo accada, chi la fa deve saperla fare. Chi fa, deve studiare molto”.