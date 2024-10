Festa del Cinema di Roma: Julia e Bella stupiscono, ma a riportare l'eleganza sul red carpet ci pensano le attrici italiane (Di domenica 20 ottobre 2024) Una ventata di fantasia e creatività sul tappeto rosso della quinta serata della kermesse capitolina. Troppo? Per alcuni sì. E allora ecco che a riportare uno stile rassicurante arrivano Barbara Ronchi e Serena Rossi Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: Julia e Bella stupiscono, ma a riportare l'eleganza sul red carpet ci pensano le attrici italiane Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una ventata di fantasia e creatività sul tappeto rosso della quinta serata della kermesse capitolina. Troppo? Per alcuni sì. E allora ecco che auno stile rassicurante arrivano Barbara Ronchi e Serena Rossi

