(Adnkronos) – Il Napoli vince 1-0 sul campo dell'Empoli nel match valido per l'ottava giornata della Serie A e continua L'articolo Empoli-Napoli 0-1, rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Empoli-Napoli - Pistocchi : “Si è avvertita l’assenza di Lobotka - squadra scoordinata” - La partita, disputata come lunch match, ha visto la squadra partenopea affrontare notevoli difficoltà, evidenziate dal commento del giornalista Maurizio Pistocchi su X. Empoli-Napoli, Un Rigore Controverso Il match è stato deciso da un rigore considerato “molto fiscale” da Pistocchi, derivante da uno scontro tra Anjorin e Politano. (Terzotemponapoli.com)

Tifosi Napoli da sogno a Empoli - le immagini dal Castellani sono meravigliose : il VIDEO - . Anche nella trasferta odierna contro l’Empoli, gli azzurri hanno potuto contare sul loro supporto. Non è stata la miglior prova offerta dagli uomini di Antonio Conte fino a ora, ma gli azzurri sono riusciti ad andare oltre la prestazione. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva perché stiamo facendo bene ma sapendo che ci saranno anche momenti duri”, ha dichiarato Antonio Conte ... (Spazionapoli.it)

Il Napoli alla Guida della Classifica - ma primo tempo preoccupante contro l’Empoli - La Filosofia di Conte e il Futuro del Napoli La vittoria del Napoli, ancora una volta senza subire reti, riflette non solo la solidità della squadra, ma anche l’efficacia della filosofia di Conte, che ha sempre puntato su una difesa robusta e un attacco incisivo. I tifosi possono quindi guardare al futuro con ottimismo, certi che la squadra ha le potenzialità per mantenere la leadership in ... (Terzotemponapoli.com)