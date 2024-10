Eccellenza / Maceratese di nuovo al comando, Fabriano Cerreto pari col Chiesanuova (Di domenica 20 ottobre 2024) Cinquina del K Sport Monteccho Gallo, Monturano corsaro a Montefano, l’Alma Fano rischia il colpaccio ad Urbino che si salva solo sul finale. L’Osimana con tre gol nella ripresa supera il Portuali Dorica VALLESINA, 20 ottobre 2024 – Cambia la testa della classifica con la Maceratese che vince a Tolentino e scavalca il Chiesanuova il quale coglie un punto a Fabriano. L’Osimana ne fa tre, tutit nella ripresa, ai Portuali Dorica Atletico Mariner-K Sport Montecchio 0-5 Atletico Mariner – Amato, Eulisi, Fabi Cannella, Veccia, Aliffi, Sosi, Panza, Ambanelli (Bonifazi), Cialini, Lalj, Liberati. A disp. Colletta, Mascaretti, Di Filippo, Sherif, Rotta, Addarii, Wade. All. Fusco K Sport Montecchio Gallo – Corretani, Di Pollina (Nobili C.), Notariale (Baruffi), Dominici, Nobili A., Carta, Peroni, Torelli (Gurini), Perri (Fiorani), Villanova (Battistini), Magnanelli. A disp. .com - Eccellenza / Maceratese di nuovo al comando, Fabriano Cerreto pari col Chiesanuova Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Cinquina del K Sport Monteccho Gallo, Monturano corsaro a Montefano, l’Alma Fano rischia il colpaccio ad Urbino che si salva solo sul finale. L’Osimana con tre gol nella ripresa supera il Portuali Dorica VALLESINA, 20 ottobre 2024 – Cambia la testa della classifica con lache vince a Tolentino e scavalca ilil quale coglie un punto a. L’Osimana ne fa tre, tutit nella ripresa, ai Portuali Dorica Atletico Mariner-K Sport Montecchio 0-5 Atletico Mariner – Amato, Eulisi, Fabi Cannella, Veccia, Aliffi, Sosi, Panza, Ambanelli (Bonifazi), Cialini, Lalj, Liberati. A disp. Colletta, Mascaretti, Di Filippo, Sherif, Rotta, Addarii, Wade. All. Fusco K Sport Montecchio Gallo – Corretani, Di Pollina (Nobili C.), Notariale (Baruffi), Dominici, Nobili A., Carta, Peroni, Torelli (Gurini), Perri (Fiorani), Villanova (Battistini), Magnanelli. A disp.

