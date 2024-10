Droga, ubriachezza e irregolari sul territorio. Controlli della polizia in città: 4 denunce (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancona - Proseguono i Controlli straordinari nel centro città, disposti dal Questore Capocasa e decisi dal Comitato provinciale presieduto dal Prefetto Ordine, nelle aree a maggior afflusso di persone. Nel weekend sono state controllate 87 persone, di cui 23 con precedenti, e 22 veicoli. Il Anconatoday.it - Droga, ubriachezza e irregolari sul territorio. Controlli della polizia in città: 4 denunce Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancona - Proseguono istraordinari nel centro, disposti dal Questore Capocasa e decisi dal Comitato provinciale presieduto dal Prefetto Ordine, nelle aree a maggior afflusso di persone. Nel weekend sono state controllate 87 persone, di cui 23 con precedenti, e 22 veicoli. Il

