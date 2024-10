Douglas Luiz rapinato in casa a Torino, rubati orologi e collane della fidanzata Alisha Lehmann: bottino da mezzo milione (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima la gioia per la vittoria con la Juventus, poi la brutta sorpresa una volta tornato a casa. Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dei bianconeri, è stato rapinato mentre si trovava allo Leggo.it - Douglas Luiz rapinato in casa a Torino, rubati orologi e collane della fidanzata Alisha Lehmann: bottino da mezzo milione Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima la gioia per la vittoria con la Juventus, poi la brutta sorpresa una volta tornato a, centrocampista brasiliano dei bianconeri, è statomentre si trovava allo

