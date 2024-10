Douglas Luiz rapinato: furto in casa a Torino (Di domenica 20 ottobre 2024) Rubati gioielli e orologi per un valore di 500.000 euro Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, ha subito un furto in casa al rientro da una cena post-partita contro la Lazio. I ladri hanno rubato 11 orologi di lusso e alcune collane della compagna, per un valore stimato di circa 500.000 euro. L’allarme è scattato attorno all’una e mezza, con l’intervento delle volanti della polizia e della scientifica per effettuare i rilievi. Un episodio che riporta all’attenzione la vulnerabilità dei calciatori e delle loro abitazioni. Il furto a Torino e il racconto mediatico esagerato su Napoli Il furto a Douglas Luiz si inserisce in un contesto che spesso vede trattamenti mediatici molto diversi. È curioso osservare il parallelo con il recente episodio che ha coinvolto Matteo Politano, al quale è stata rubata una Smart a Napoli e ritrovata poche ore dopo. Napolipiu.com - Douglas Luiz rapinato: furto in casa a Torino Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Rubati gioielli e orologi per un valore di 500.000 euro, centrocampista della Juventus, ha subito uninal rientro da una cena post-partita contro la Lazio. I ladri hanno rubato 11 orologi di lusso e alcune collane della compagna, per un valore stimato di circa 500.000 euro. L’allarme è scattato attorno all’una e mezza, con l’intervento delle volanti della polizia e della scientifica per effettuare i rilievi. Un episodio che riporta all’attenzione la vulnerabilità dei calciatori e delle loro abitazioni. Ile il racconto mediatico esagerato su Napoli Ilsi inserisce in un contesto che spesso vede trattamenti mediatici molto diversi. È curioso osservare il parallelo con il recente episodio che ha coinvolto Matteo Politano, al quale è stata rubata una Smart a Napoli e ritrovata poche ore dopo.

