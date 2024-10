Calciomercato.it - Dall’Inter alla Roma, decisione a sorpresa: ecco il prossimo acquisto

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tra poco più di un’ora Inter escenderanno in campo per il posticipo domenica dell’ottava giornata di Serie A. Un’altra scelta, però, cambia le carte in tavola Con la volontà di rispondere immediatamente al mini allungo del Napoli, vittorioso sul campo dell’Empoli, l’Inter di Simone Inzaghi sfida ladi Ivan Juric in un confronto tutt’altro che banale. Il match dell’Olimpico, infatti, offre diversi spunti interessanti oltre che rappresentare uno snodo importante per il cammino delle due compagini, a caccia di punti pesanti da mettere in cascina. Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itSia per i nerazzurri che per i giallorossi, infatti, la sfida di questa sera rappresenterà l’inizio di un mini ciclo che vedrà le due formazioni –luce anche delle gare di Coppa – impegnate sostanzialmente ogni tre giorni.