Conte | Quando faccio degli avvertimenti non lo faccio per pararmi è stata molto equilibrata

Conte : «È una fesseria che faccio allenare troppo i calciatori - il problema è chi non li fa allenare» - Quanto è importante dare le palle pulite a Lukaku? Conte: «Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione, dobbiamo trovare quei giocatori che possono darci la possibilità di attaccare, dobbiamo essere molto bravi in costruzione. Una corsa affollata che piace soprattutto al Napoli. È un giocatore che può spostare sempre qualcosa in positivo durante la partita. (Ilnapolista.it)

Conte : "Faccio parte della storia della Juve - ma oggi ho il piacere e l'orgoglio di allenare il Napoli" | VIDEO - . Tredici anni da calciatore e tre da allenatore dei bianconeri, lo collocano nel 'pantheon' dei tifosi juventini. Il tecnico salentino tornerà sabato pomeriggio a Torino da avversario, per la prima volta con il. . Juventus-Napoli, inevitabilmente, non sarà una partita come le altre per Antonio Conte. (Napolitoday.it)

Napoli - Conte : "Faccio parte della storia della Juventus - emozionante tornare lì" - Juventus-Napoli sarà inevitabilmente anche la gara di Antonio Conte. L`allenatore leccese torna allo Stadium da avversario, per la prima volta... (Calciomercato.com)