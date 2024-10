Metropolitanmagazine.it - Cinema e TV in lutto, è scomparso l’attore Adamo Dionisi: era il boss Manfredi Anacleti in “Suburra”

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)nel mondo dele della serialità: è arrivata in mattinata la notizia della scomparsa di, attore romano noto soprattutto per aver interpretato ilnel film di Stefano Sollima,(2015) e dell’omonima serie tratta dalla pellicola, al fianco di Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Filippo Nigro e Claudia Gerini. Interprete, sceneggiatore e, tra le altre cose, anche ex capo ultras della Lazio, lottava da anni contro una brutta malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.aveva cinquantanove anni. Chi eranel ruolo diin “”Nato a Roma il 30 settembre del 1965, in gioventùha avuto diversi problemi con la legge, arrivando a scontare la sua pena nel carcere di Rebibbia.