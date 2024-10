Cesena-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Sampdoria, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La formazione bianconera di Michele Mignani, dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Pisa, vuole ripartire con il piede giusto conquistando una vittoria davanti a tutti i tifosi di casa. Cesena-Sampdoria, come seguire il match Anche la squadra blucerchiata allenata da Andrea Sottil arriva dalla sconfitta contro la Juve Stabia e ha bisogno di rialzare la testa, in modo tale da proseguire la propria rincorsa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:15; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tutte le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la nona giornata del campionato italiano di. La formazione bianconera di Michele Mignani, dopo la sconfitta dello scorso turno contro il Pisa, vuole ripartire con il piede giusto conquistando una vittoria davanti a tutti i tifosi di casa., come seguire il match Anche la squadra blucerchiata allenata da Andrea Sottil arriva dalla sconfitta contro la Juve Stabia e ha bisogno di rialzare la testa, in modo tale da proseguire la propria rincorsa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:15; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

Cesena-Sampdoria (domenica 20 ottobre 2024 ore 17 : 15) : formazioni - quote - pronostici - Ottimo inizio di campionato per la matricola Cesena, che ha totalizzato undici punti, tre in più della Sampdoria, e conquistato il settimo posto in classifica insieme a Palermo e Cremonese, formazioni costruite per andare in Serie A. La squadra di Michele Mignani ha perso sul campo della capolista Pisa prima della sosta per la nazionali, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

