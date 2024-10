Cesara e Beatrice battibeccano su Alfonso: “Non mi deve sminuire” (Di domenica 20 ottobre 2024) Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che in studio hanno parlato della famosa battuta di Alfonso Signorini sul ‘piumone’. La giornalista del TG5 ha commentato i botta e risposta con la sua collega del GF: “Abbiamo pareri discordanti ogni tanto, ma andiamo d’accordo. Alfonso ci mette del pepe, mette le sue battute e bisogna ridere. Lui è professionale e serio, ma il pepe tra noi lo mette. Questo è il gioco del Grande Fratello“. LUZZI ANCORA SHOW CONTRO SIGNORINI, UNA FURIA: “A volte ci vorrebbe più rispetto, battuta poco elegante. Si vuole sminuire la mia immagine. Il mio ruolo da opinionista va rispettato”#Verissimo #GrandeFratello pic.twitter.com/Gs7jwzeRvG — Boomerissima (@Boomerissima) October 20, 2024 Cesara e Beatrice, pareri opposti sulla battuta di Alfonso. Biccy.it - Cesara e Beatrice battibeccano su Alfonso: “Non mi deve sminuire” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitatoLuzzi eBuonamici, che in studio hanno parlato della famosa battuta diSignorini sul ‘piumone’. La giornalista del TG5 ha commentato i botta e risposta con la sua collega del GF: “Abbiamo pareri discordanti ogni tanto, ma andiamo d’accordo.ci mette del pepe, mette le sue battute e bisogna ridere. Lui è professionale e serio, ma il pepe tra noi lo mette. Questo è il gioco del Grande Fratello“. LUZZI ANCORA SHOW CONTRO SIGNORINI, UNA FURIA: “A volte ci vorrebbe più rispetto, battuta poco elegante. Si vuolela mia immagine. Il mio ruolo da opinionista va rispettato”#Verissimo #GrandeFratello pic.twitter.com/Gs7jwzeRvG — Boomerissima (@Boomerissima) October 20, 2024, pareri opposti sulla battuta di

