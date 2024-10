Carlos Alcaraz loda Jannik Sinner: “Lui mi rende un giocatore migliore” (Di domenica 20 ottobre 2024) Rispetto e stima. I sentimenti sono questi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in quella che si pensa possa essere la rivalità principale del tennis mondiale nel presente e nel futuro. Gli attuali n.1 e 2 del mondo si confrontati nella Finale per il 1°/2° posto del Six Kings Slam a Riad, torneo di esibizione che ha visti coinvolti anche Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Ebbene, la partita tra l’italiano e lo spagnolo è stata di altissima intensità e di eccellente livello. Entrambi hanno dato fondo alle proprie energie e ha prevalso l’altoatesino con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-3. Un successo in rimonta per Jannik che, pur non contando nei match ufficiali, aveva bisogno di una vittoria nello scontro diretto con l’iberico, che nei tre match nel massimo circuito internazionale lo aveva sempre battuto. Oasport.it - Carlos Alcaraz loda Jannik Sinner: “Lui mi rende un giocatore migliore” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Rispetto e stima. I sentimenti sono questi train quella che si pensa possa essere la rivalità principale del tennis mondiale nel presente e nel futuro. Gli attuali n.1 e 2 del mondo si confrontati nella Finale per il 1°/2° posto del Six Kings Slam a Riad, torneo di esibizione che ha visti coinvolti anche Novak Djokovic, Rafa Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Ebbene, la partita tra l’italiano e lo spagnolo è stata di altissima intensità e di eccellente livello. Entrambi hanno dato fondo alle proprie energie e ha prevalso l’altoatesino con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 6-3. Un successo in rimonta perche, pur non contando nei match ufficiali, aveva bisogno di una vittoria nello scontro diretto con l’iberico, che nei tre match nel massimo circuito internazionale lo aveva sempre battuto.

