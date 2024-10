Caprile, dalla papera alla rinascita: a Empoli è tempo di rivincite (Di domenica 20 ottobre 2024) Elia Caprile, la sua rinascita dopo un esordio complicato Notizie Calcio Napoli – Elia Caprile torna titolare nel Napoli allo stadio di Empoli, un luogo che per lui evoca ricordi contrastanti. È proprio qui che il portiere partenopeo ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera: l’esordio in Serie A con una prestazione da incubo. Oggi, però, Caprile è pronto a dimostrare tutto il suo valore. 19 agosto 2023: L’errore contro il Verona Tutto è iniziato il 19 agosto 2023. Prima giornata di campionato, Empoli-Verona. A un quarto d’ora dalla fine, Caprile, in quella che era la sua prima partita in Serie A, commette un errore fatale su un calcio d’angolo avversario: una smanacciata maldestra lascia il pallone a disposizione di Bonazzoli, che ne approfitta per segnare il gol decisivo. Napolipiu.com - Caprile, dalla papera alla rinascita: a Empoli è tempo di rivincite Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Elia, la suadopo un esordio complicato Notizie Calcio Napoli – Eliatorna titolare nel Napoli allo stadio di, un luogo che per lui evoca ricordi contrastanti. È proprio qui che il portiere partenopeo ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera: l’esordio in Serie A con una prestazione da incubo. Oggi, però,è pronto a dimostrare tutto il suo valore. 19 agosto 2023: L’errore contro il Verona Tutto è iniziato il 19 agosto 2023. Prima giornata di campionato,-Verona. A un quarto d’orafine,, in quella che era la sua prima partita in Serie A, commette un errore fatale su un calcio d’angolo avversario: una smanacciata maldestra lascia il pallone a disposizione di Bonazzoli, che ne approfitta per segnare il gol decisivo.

