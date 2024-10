Calciomercato Milan – L’Empoli riscatta Vasquez? Ecco la volontà dei toscani (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Empoli riscatterà Devis Vasquez dal Milan dopo le ottime prestazioni? Ecco svelata la reale posizione del club toscano in merito Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – L’Empoli riscatta Vasquez? Ecco la volontà dei toscani Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'Empoli riscatterà Devisdaldopo le ottime prestazioni?svelata la reale posizione del club toscano in merito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vasquez : “Mi sento pronto per il Milan. Ho chiesto io a Maldini di …” - Devis Vasquez, portiere dell'Empoli di proprietà del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando un retroscena su Paolo Maldini. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Riscatto Vasquez : l’Empoli ci pensa. Le cifre - Il calciomercato non si ferma: L'Empoli pensa già al riscatto di Devis Vasquez dal Milan. Di seguito le cifre dell'operazione. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Devis Vasquez è rinato con l’Empoli : e adesso può partire a titolo definitivo. Le cifre - Che rimpianto per il Milan! L'articolo Calciomercato Milan, Devis Vasquez è rinato con l’Empoli: e adesso può partire a titolo definitivo. Per soli 900 mila euro, quindi, l’Empoli può aggiudicarsi uno dei portieri più in forma del campionato. Nel momento della cessione a titolo temporaneo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha inserito nel suo contratto il diritto di riscatto. (Dailymilan.it)