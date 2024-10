Cagliari-Torino 3-2. Partita infinita in Sardegna: gol e highlights (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla Unipol Domus va in scena una Partita spettacolare, con il Cagliari che supera il Torino per 3-2 in una gara piena di colpi di scena. La squadra di Nicola conquista il primo successo casalingo della stagione, mentre per i granata arriva la terza sconfitta consecutiva, nonostante una Torinotoday.it - Cagliari-Torino 3-2. Partita infinita in Sardegna: gol e highlights Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alla Unipol Domus va in scena unaspettacolare, con ilche supera ilper 3-2 in una gara piena di colpi di scena. La squadra di Nicola conquista il primo successo casalingo della stagione, mentre per i granata arriva la terza sconfitta consecutiva, nonostante una

Cagliari vince in rimonta - Torino piegato per 3-2 - Incursione centrale di Linetty che calcia dal limite dell’area di rigore a la mette alle spalle di Scuffet. Al 37? punizione di Viola, Milinkovic-Savic non interviene, la palla s’insacca in rete: vantaggio rossoblù. – Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Sponda di Luperto, su cross di Marin, arriva Palomino che salta più in alto di tutti e la mette alle spalle di Milinkovic-Savic. (Ildenaro.it)

Cagliari Torino - Nicola : «Questa vittoria è frutto del lavoro. Su Luvumbo e Marin dico questo» - Aumentano il bottino di tre […]. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni: VITTORIA – «Le vittorie hanno sempre un peso. L’allenatore dei rossoblu ha parlato dopo la sfida tra Cagliari Torino, valevole per l’ottava giornata di campionato Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è intervenuto dopo la partita valevole per l’ottavo turno di Serie A contro il Torino. (Calcionews24.com)