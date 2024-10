“Ballando con le stelle”, lite nel dietro le quinte: cos’è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. Ieri sera, durante la puntata di “Ballando con le stelle“, ci sarebbe stata una lite dietro le quinte. Il retroscena sarebbe stato riportato dal giornalista Davide Maggio. La Rai sarebbe stata informata dell’accaduto e, dopo una lettera di richiamo, avrebbe addirittura chiesto l’allontanamento del concorrente dalla trasmissione. (Continua) Leggi anche: “L’aria che tira”, Alan Friedman contro Giorgia Meloni: caos in studio Leggi anche: “Il Cantante Mascherato”, Milly Carlucci rinvia lo spareggio e scoppia la polemica “Ballando con le stelle”, il riassunto della puntata di ieri Ieri, sabato 19 ottobre 2024, è andata in onda la quarta puntata di “Ballando con le stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Ci sono stati ben due spareggi ed una eliminazione. Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, lite nel dietro le quinte: cos’è successo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 20 ottobre 2024) News Tv. Ieri sera, durante la puntata di “con le“, ci sarebbe stata unale. Il retroscena sarebbe stato riportato dal giornalista Davide Maggio. La Rai sarebbe stata informata dell’accaduto e, dopo una lettera di richiamo, avrebbe addirittura chiesto l’allontanamento del concorrente dalla trasmissione. (Continua) Leggi anche: “L’aria che tira”, Alan Friedman contro Giorgia Meloni: caos in studio Leggi anche: “Il Cantante Mascherato”, Milly Carlucci rinvia lo spareggio e scoppia la polemica “con le”, il riassunto della puntata di ieri Ieri, sabato 19 ottobre 2024, è andata in onda la quarta puntata di “con le”, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. È stata una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Ci sono stati ben due spareggi ed una eliminazione.

