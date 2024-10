Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di domenica 20 ottobre 2024) Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. Scopriamo come seguire la diretta e vedere la replica in TV e streaming. Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di domenica 20 ottobre 2024) Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione dicon le. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata diriserva ai telespettatori. Scopriamoseguire la diretta elain TV e streaming.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - (Adnkronos) – Sonia Bruganelli e I Cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. I Cugini di campagna, con la […] The post Ballando con le stelle, I cugini di campagna eliminati: classifica quarta puntata appeared first on L'Identità. . (Lidentita.it)

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. . Con la chiusura del televoto, Milly Carlucci annuncia i concorrenti promossi alla quinta puntata: ‘salvi’ Bianca Guaccero, Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Anna Lou, Luca Barbareschi, Tommaso Marini, Fourkan Palali, Francesco Paolantoni. (Dailyshowmagazine.com)

Ballando con le stelle - I cugini di campagna eliminati : classifica quarta puntata - Sonia Bruganelli salva dopo lo spareggio Sonia Bruganelli e I Cugini di campagna allo spareggio per evitare l'eliminazione nella quarta puntata di Ballando con le stelle. Il televoto decide chi, rimanendo in gara, potrà partecipare alla quinta puntata. Sonia Bruganelli, che balla con Carlo Aloia, ottiene il 57% dei voti e si salva. (Sbircialanotizia.it)