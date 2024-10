AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD: UNA TRAGEDIA GRECA AI TEMPI DEL POST MEDIALE (Di domenica 20 ottobre 2024) Il rapporto del Cinema con la realtà è fondamentale, controverso e inevitabile. Il Cinema si insinua nei racconti di cronaca e ne beve il sangue fino a dare vita ad un flusso luminoso che, drammaturgicamente e drammaticamente, carpisce il pubblico in termini di familiarità. La familiarità è quella costante generata, specie nell’epoca POST MEDIALE, dall’iper riproposizione informativa di un racconto di cronaca, nella maggior parte dei casi, di cronaca nera, in grado di insediarsi nell’immaginario collettivo delle persone. La mini serie di Pippo Mezzapesa “AVETRANA – Qui non è HOLLYWOOD” è l’esempio cardine di quanto esplicato: l’omicidio di Sarah Scazzi del 2010, penetrato nelle case degli italiani con sdegno e oscena curiosità, risulta immediatamente familiare. Nerdpool.it - AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD: UNA TRAGEDIA GRECA AI TEMPI DEL POST MEDIALE Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il rapporto del Cinema con la realtà è fondamentale, controverso e inevitabile. Il Cinema si insinua nei racconti di cronaca e ne beve il sangue fino a dare vita ad un flusso luminoso che, drammaturgicamente e drammaticamente, carpisce il pubblico in termini di familiarità. La familiarità è quella costante generata, specie nell’epoca, dall’iper riproposizione informativa di un racconto di cronaca, nella maggior parte dei casi, di cronaca nera, in grado di insediarsi nell’immaginario collettivo delle persone. La mini serie di Pippo Mezzapesa “– Qui non è” è l’esempio cardine di quanto esplicato: l’omicidio di Sarah Scazzi del 2010, penetrato nelle case degli italiani con sdegno e oscena curiosità, risulta immediatamente familiare.

