Attacco alla residenza di Netanyahu, l'Iran: «Nessun coinvolgimento» (Di domenica 20 ottobre 2024) Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha respinto le accuse secondo cui Teheran avrebbe avuto un ruolo nell'Attacco contro la residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Cesarea. «Il regime sionista si è formato sulla base di menzogne e di distorsioni dei fatti» e questo, ha spiegato, «è il metodo attuale e permanente del regime e dei suoi leader criminali». Ieri un alto funzionario del governo di Tel Aviv aveva riferito all'emittente Channel 12 che era stato l'Iran a cercare di eliminare Netanyahu. «Questa azione è stata compiuta dagli Hezbollah libanesi», ha affermato in un breve comunicato la missione iraniana presso l'Onu. Esmail Baghaei (Ansa).

Teheran - 'nessun ruolo nell'attacco a residenza Netanyahu' - "Il regime sionista si è formato sulla base di menzogne ;;e di distorsioni dei fatti", ha detto Baghaei, aggiungendo che "diffondere menzogne ;;è il metodo attuale e permanente del regime e dei suoi leader criminali". Ieri un alto funzionario del governo israeliano aveva riferito alla tv Channel 12 che "l'Iran ha cercato di eliminare il primo ministro Benyamin Netanyahu". (Quotidiano.net)

Iran - Hezbollah dietro attacco alla residenza di Netanyahu - L'Iran ha affermato che dietro l'attacco con droni che ha preso di mira la residenza privata del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in Israele c'era il movimento libanese Hezbollah. "Questa azione è stata compiuta dagli Hezbollah libanesi", ha affermato in un breve comunicato la missione iraniana presso l'Onu, citata dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. (Quotidiano.net)

Israele - drone dal Libano colpisce l’area della residenza di Netanyahu - L’ufficio del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha fatto sapere che la residenza privata del premier a Cesarea è stata presa di mira stamattina da un attacco con un drone proveniente dal Libano e ha precisato che Netanyahu e la moglie Sara non erano in casa al momento dell’attacco e non ci sono stati feriti nell’incidente. (Lapresse.it)