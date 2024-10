Atalanta, il tour de force riparte da Venezia: sette partite in in tre settimane per trovare continuità (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c’è probabilmente nulla di meno veritiero di una classifica con 7 giornate di campionato all’attivo di cui la metà disputate a mercato aperto. Tradotto: il vero campionato, pure se dei punti sono già stati assegnati, inizia adesso. L’8ª giornata di campionato apre un ciclo che porterà l’Atalanta a giocare cinque partite di Serie A in tre settimane, con in mezzo anche due impegni europei. Il primo tour de force della stagione nerazzurra parte da Venezia, dove alle 15 di oggi (domenica 20 ottobre) la Dea affronterà una delle due squadre che iniziano il weekend all’ultimo posto. La base bergamasca su cui costruire è quella di 10 punti messa insieme finora, frutto di tre vittorie, altrettante sconfitte e di un pareggio. In serie, dopo la sfida del Penzo, ci saranno Verona e Monza in casa, Napoli in trasferta e poi Udinese di nuovo in casa. Bergamonews.it - Atalanta, il tour de force riparte da Venezia: sette partite in in tre settimane per trovare continuità Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Non c’è probabilmente nulla di meno veritiero di una classifica con 7 giornate di campionato all’attivo di cui la metà disputate a mercato aperto. Tradotto: il vero campionato, pure se dei punti sono già stati assegnati, inizia adesso. L’8ª giornata di campionato apre un ciclo che porterà l’a giocare cinquedi Serie A in tre, con in mezzo anche due impegni europei. Il primodedella stagione nerazzurra parte da, dove alle 15 di oggi (domenica 20 ottobre) la Dea affronterà una delle due squadre che iniziano il weekend all’ultimo posto. La base bergamasca su cui costruire è quella di 10 punti messa insieme finora, frutto di tre vittorie, altrettante sconfitte e di un pareggio. In serie, dopo la sfida del Penzo, ci saranno Verona e Monza in casa, Napoli in trasferta e poi Udinese di nuovo in casa.

