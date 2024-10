Angelina Mango dice “stop” (per ora) alla musica, ma è prima in classifica! (Di domenica 20 ottobre 2024) Angelina Mango è ancora la “numero uno” – tra le donne nel firmamento delle popstar- nella classifica FIMI, anche dopo il suo “addio” (temporaneo) alla musica. Reduce dall’annullamento dei concerti di ottobre e lo stop – seppur momentaneo- all’European tour nei club, preannunciati all’ultima apparizione sul palco di Napoli, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi rompe il suo silenzio sui social. L’occasione è un commosso intervento, che al contempo emoziona il popolo nel web. Angelina Mango si riattiva nel web: ecco cosa accade dopo “l’addio” alla musica e ai live Riattivatasi sui social, parla del supporto che da settimane riceve a beneficio della sua musica. Ed è un sentiment di gratitudine che Angelina Mango destina a chi la supporti, soprattutto oggi, nella sua assenza dalle scene. Superguidatv.it - Angelina Mango dice “stop” (per ora) alla musica, ma è prima in classifica! Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è ancora la “numero uno” – tra le donne nel firmamento delle popstar- nellaFIMI, anche dopo il suo “addio” (temporaneo). Reduce dall’annullamento dei concerti di ottobre e lo– seppur momentaneo- all’European tour nei club, preannunciati all’ultima apparizione sul palco di Napoli, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi rompe il suo silenzio sui social. L’occasione è un commosso intervento, che al contempo emoziona il popolo nel web.si riattiva nel web: ecco cosa accade dopo “l’addio”e ai live Riattivatasi sui social, parla del supporto che da settimane riceve a beneficio della sua. Ed è un sentiment di gratitudine chedestina a chi la supporti, soprattutto oggi, nella sua assenza dalle scene.

