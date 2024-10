A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: programma gara, tv, streaming (Di domenica 20 ottobre 2024) stasera, alle ore 21.00 italiane, è prevista la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti 2024, diciannovesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul Circuit of the Americas di Austin per una gara che si preannuncia molto combattuta e incerta, con quattro piloti più o meno sullo stesso piano ed in lizza per la vittoria. Grande attesa per il confronto ravvicinato tra i protagonisti della corsa al titolo iridato Lando Norris e Max Verstappen, separati da 54 punti nella classifica generale in favore dell’olandese dopo la vittoria nella Sprint di ieri. I due rivali occuperanno la prima fila della griglia, con Norris in pole position sulla sua McLaren davanti alla Red Bull numero 1. Oasport.it - A che ora la F1 stasera, GP USA 2024: programma gara, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024), alle ore 21.00 italiane, è prevista la partenza del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul Circuit of the Americas di Austin per unache si preannuncia molto combattuta e incerta, con quattro piloti più o meno sullo stesso piano ed in lizza per la vittoria. Grande attesa per il confronto ravvicinato tra i protagonisti della corsa al titolo iridato Lando Norris e Max Verstappen, separati da 54 punti nella classifica generale in favore dell’olandese dopo la vittoria nella Sprint di ieri. I due rivali occuperanno la prima fila della griglia, con Norris in pole position sulla sua McLaren davanti alla Red Bull numero 1.

