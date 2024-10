A Bassano del Grappa il sindaco assume a tempo record un testimone di nozze e un pensionato. Spesa di 500mila euro (Di domenica 20 ottobre 2024) Passato a giugno dalla vicepresidenza del consiglio regionale del Veneto alla poltrona di sindaco di Bassano del Grappa, il leghista Nicola Ignazio Finco è subito incappato in una grana. Anzi, una doppia contestazione legata al “Gabinetto del sindaco”. Ha infatti scelto due nuovi collaboratori di vertice, avvalendosi dell’articolo 90 della legge 267/2000 che disciplina la costituzione degli uffici di supporto agli organi istituzionali. Si tratta di un “funzionario amministrativo”, con compiti di capo di gabinetto, e di un “istruttore amministrativo” come segretario particolare. Due figure chiave, ma esterne alla macchina comunale, perché Finco non ha trovato nell’organigramma nessuno che potesse assolvere alle funzioni fiduciarie. Ilfattoquotidiano.it - A Bassano del Grappa il sindaco assume a tempo record un testimone di nozze e un pensionato. Spesa di 500mila euro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Passato a giugno dalla vicepresidenza del consiglio regionale del Veneto alla poltrona dididel, il leghista Nicola Ignazio Finco è subito incappato in una grana. Anzi, una doppia contestazione legata al “Gabinetto del”. Ha infatti scelto due nuovi collaboratori di vertice, avvalendosi dell’articolo 90 della legge 267/2000 che disciplina la costituzione degli uffici di supporto agli organi istituzionali. Si tratta di un “funzionario amministrativo”, con compiti di capo di gabinetto, e di un “istruttore amministrativo” come segretario particolare. Due figure chiave, ma esterne alla macchina comunale, perché Finco non ha trovato nell’organigramma nessuno che potesse assolvere alle funzioni fiduciarie.

