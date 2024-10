Venezia-Atalanta (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Venezia torna dalla sosta con l’obiettivo di dimenticare le ultime due giornate nelle quali il copione ha seguito lo stesso svolgimento nelle trasferte contro Roma e Verona, vantaggio degli uomini di Di Francesco che poi vengono raggiunti e sorpassati nel finale come è successo al Bentegodi con l’autogol di Joronen. Il calendario non aiuta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Venezia-Atalanta (domenica 20 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Iltorna dalla sosta con l’obiettivo di dimenticare le ultime due giornate nelle quali il copione ha seguito lo stesso svolgimento nelle trasferte contro Roma e Verona, vantaggio degli uomini di Di Francesco che poi vengono raggiunti e sorpassati nel finale come è successo al Bentegodi con l’autogol di Joronen. Il calendario non aiuta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vigilia di Venezia-Atalanta - Di Francesco : "Dobbiamo assolutamente evitare di farci del male da soli - Alla vigilia della giornata 8 del campionato di Serie A che vedrà il Venezia affrontare l’Atalanta allo Stadio Pier Luigi Penzo, domani alle ore 15.00, il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l’avversario. "La squadra in questi giorni si è... (Veneziatoday.it)

Venezia pronto a sfidare l’Atalanta : le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della gara - La stabilità e il successo che l’Atalanta ha raggiunto in Serie A sono un esempio virtuoso di quanto si possa costruire attraverso il lavoro e la continuità. La sua presenza in campo è vista come decisiva per affrontare il pressante gioco dell’Atalanta, caratterizzato da duelli individuali intensi. (Gaeta.it)