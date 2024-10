Ilgiorno.it - Una piota record in piazza. Raccolta fondi per l’arte

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unadain misura extra-large sarà realizzata nel fine settimana dall’Antico Forno di Fulvio Garavaglia e portato inalle 11 di domani per essere ammirata, suddivisa in fette e assaggiata dai presenti. Il tutto per aiutare la parrocchia impegnata in una impresa economicamente molto rilevante, quella del restauro e della riscoperta di tutti i dipinti interni all’edificio sacro che nel corso degli anni erano stati coperti da una pittura omogenea. Laè un antico dolce tipicamente invernale che si usa preparare ad Inveruno con la farina e la frutta di stagione. Non è la prima volta che il panettiere Fulvio Garavaglia si misura in questa impresa. Lo fece già nel 2018 quando invenne portata unadi poco meno di 4 metri quadrati. "Stavolta sarà di sei metri quadrati", affermano dal forno.