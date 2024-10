Una mostra di fisarmoniche all’ex Centrale di Malnisio (Di sabato 19 ottobre 2024) La fisarmonica è uno strumento difficile non solo da suonare, ma anche da concepire e da costruire: lo dimostra il fatto che è stata brevettata solo nel XIX secolo. Nonostante la giovane età anagrafica, la fisarmonica è stata protagonista di una rapida evoluzione organologica, anche per opera di Pordenonetoday.it - Una mostra di fisarmoniche all’ex Centrale di Malnisio Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La fisarmonica è uno strumento difficile non solo da suonare, ma anche da concepire e da costruire: lo diil fatto che è stata brevettata solo nel XIX secolo. Nonostante la giovane età anagrafica, la fisarmonica è stata protagonista di una rapida evoluzione organologica, anche per opera di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Vie dei Canti torna con “Carugg'incanto per De Andrè”, un percorso nel centro storico di Genova - Sabato 19 ottobre dalle ore 15:30, con partenza da piazza San Luca, terzo appuntamento del Festival Le vie dei Canti con “Carugg'incanto per De Andrè”. Un percorso raccontato e cantato nel centro stor ... (genovatoday.it)

Il Conservatorio a Teatro: la nuova Stagione Concertistica del Toscanini - Il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera apre il sipario con il “Conservatorio a Teatro”, una doppia Stagione Concertistica che nasce con l’intento di fare da trait d’union tra […] ... (blogsicilia.it)

RAOUL BOVA: “UN PARROCO NON DEVE MENTIRE MAI” - 2/3 - Cosa deve avere? Deve avere una grande anima, un grande carisma, ma deve essere anche al passo con i tempi, deve essere attento alle situazioni, alle persone, capire problemi e come risolverli e non ... (ilfattoquotidiano.it)