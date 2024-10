Uccide l'ex compagna nel parcheggio della stazione: «L'ha soffocata». La denuncia per stalking e il braccialetto elettronico (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo femminicidio a Civitavecchia, Roma. Il divieto di avvicinamento a meno di cinquecento metri, e il braccialetto elettronico, non sono bastati a mantenere lontano il presunto assassino Leggo.it - Uccide l'ex compagna nel parcheggio della stazione: «L'ha soffocata». La denuncia per stalking e il braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo femminicidio a Civitavecchia, Roma. Il divieto di avvicinamento a meno di cinquecento metri, e il, non sono bastati a mantenere lontano il presunto assassino

Uccide la compagna nonostante il braccialetto elettronico - Le indagini della polizia hanno portato subito all'individuazione dell'ex compagno, già indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. L'ha aggredita e soffocata nonostante avesse il braccialetto elettronico. (Quotidiano.net)

Uccide l'ex compagna nel parcheggio della stazione : «L'ha soffocata». La denuncia per stalking e il braccialetto elettronico - Nuovo femminicidio alle porte di Roma. Donna aggredita e soffocata dall'ex nonostante avesse il braccialetto elettronico. L'aggressione mortale a Civitavecchia, in un edificio del parcheggio... (Leggo.it)

Civitavecchia - il braccialetto elettronico non ferma lo stalker : aggredisce e soffoca la ex nel parcheggio della stazione - Le indagini della polizia hanno portato subito all’individuazione del suo aguzzino: l’ex compagno. A Civitavecchia è stata trovata morta la scorsa notte una donna di 56 anni: è stata rinvenuta senza vita attorno alle 2. Era già stato indagato in passato per stalking proprio nei confronti della donna e per questo sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico. (Open.online)