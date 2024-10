Troppe piogge e i massi riempiono la Statale (Di sabato 19 ottobre 2024) Una frana di massi, causata evidentemente dalle abbondanti piogge di questi ultimi giorni, si è verificata nella notte in Alto Adige, causando la chiusura della Statale 242 della Val Gardena tra Ponte Gardena e Pontives.Quelli appena trascorsi sono stati giorni di allerta, ma non è finita Trentotoday.it - Troppe piogge e i massi riempiono la Statale Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una frana di, causata evidentemente dalle abbondantidi questi ultimi giorni, si è verificata nella notte in Alto Adige, causando la chiusura della242 della Val Gardena tra Ponte Gardena e Pontives.Quelli appena trascorsi sono stati giorni di allerta, ma non è finita

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piogge pericolose e massima allerta sull'Italia. Giuliacci in ansia : gli effetti dell'uragano Kirk - it si avvisa del possibile rischio nubifragi, con la Protezione Civile che ha diramato delle allerte meteo: “Sarà rossa per la Lombardia e arancione o gialla, per temporali forti, rischio idraulico o rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Umbria. (Iltempo.it)

Ciclone Boris - il maltempo picchia duro : piogge intense - caduta massi sulla Tosco-Romagnola - Insiste l'ondata di maltempo sulla Romagna, dove è attiva per mercoledì l’allerta "arancione" per rischio idrogeologico, piene dei corsi d’acqua e fenomeni franosi. Nel corso della nottata la pioggia non ha dato tregua. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impegnati nella... (Forlitoday.it)

Ciclone Boris - il maltempo picchia duro : piogge intense - caduta massi sulla Tosco-Romagnola - Insiste l'ondata di maltempo sulla Romagna, dove è attiva per mercoledì l’allerta "arancione" per rischio idrogeologico, piene dei corsi d’acqua e fenomeni franosi. Nel corso della nottata la pioggia non ha dato tregua. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impegnati nella... (Forlitoday.it)