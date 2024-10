Trenord e Ferrovienord aprono officine e depositi agli appassionati di treni (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre Ferrovienord e Trenord aprono le porte di tre luoghi simbolo della ferrovia lombarda, invitando appassionati e curiosi a mettersi in viaggio tra il passato e il futuro della mobilitĂ , alla scoperta di treni storici, innovazioni tecnologiche e progetti che lanciano la sfida per Milanotoday.it - Trenord e Ferrovienord aprono officine e depositi agli appassionati di treni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 ottobrele porte di tre luoghi simbolo della ferrovia lombarda, invitandoe curiosi a mettersi in viaggio tra il passato e il futuro della mobilitĂ , alla scoperta distorici, innovazioni tecnologiche e progetti che lanciano la sfida per

