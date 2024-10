Gaeta.it - Tragedia in mare: surfista piemontese colpita da pesce spada durante una sessione a Mentawai

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente ha scosso il mondo del surf quando Giulia Manfrini, una 36enne originaria del Piemonte, ha perso la vita mentre praticava surf nelle acque cristalline delle Isole, in Indonesia. La notizia, riportata dai media locali, ha sollevato preoccupazioni su sicurezza e rischi legati a questa popolare attività acquatica, in particolare in una zona nota per la sua bellezza e il suo richiamo per i surfisti di tutto il mondo. L’incidente fatale a Bengbeng Il tragico evento si è verificato in un’area famosa tra i surfisti, denominata Bengbeng, dove le onde invitano gli appassionati a tuffarsi in. Secondo quanto riferito da Lahmudin Siregar, capo ad interim dell’Agenzia per la mitigazione dei disastri delle, Giulia è stataal petto da unmentre cavalcava un’onda.