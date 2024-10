Riassunto: Gurobi Porta il Decision Intelligence Summit ad Amsterdam (Di sabato 19 ottobre 2024) L’evento riunirà i leader del settore di tutta la regione EMEAI per due giorni di apprendimento e networking. BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia di Decision Intelligence, ospiterà il primo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) per la regione EMEAI presso il Capital C di Amsterdam, il 5-6 novembre 2024. Dopo il successo del Summit inaugurale del mese scorso a Las Vegas per le Americhe, il vertice EMEAI riunirà ricercatori operativi, data scientist e leader aziendali di tutta la regione per analizzare gli ultimi progressi in tema di ottimizzazione matematica e Decision Intelligence. Per saperne di più riguardo il Gurobi Summit e visionare il programma completo, visita il sito ufficiale dell’evento. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. .com - Riassunto: Gurobi Porta il Decision Intelligence Summit ad Amsterdam Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) L’evento riunirà i leader del settore di tutta la regione EMEAI per due giorni di apprendimento e networking. BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Optimization, LLC, leader nella tecnologia di, ospiterà il primo(“”) per la regione EMEAI presso il Capital C di, il 5-6 novembre 2024. Dopo il successo delinaugurale del mese scorso a Las Vegas per le Americhe, il vertice EMEAI riunirà ricercatori operativi, data scientist e leader aziendali di tutta la regione per analizzare gli ultimi progressi in tema di ottimizzazione matematica e. Per saperne di più riguardo ile visionare il programma completo, visita il sito ufficiale dell’evento. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Graphika Report: The #Americans - As the world's premier open source intelligence solution, Graphika ATLAS uses patented technology and AI to decode complex social networks and provide actionable intelligence at global scale to ... (govexec.com)

Anthropic says AI could one day ‘sabotage’ humanity but it’s fine for now - “Sufficiently capable models could subvert human oversight and decision making in important contexts. For example, in the context of AI development, models could covertly sabotage efforts to evaluate ... (cointelegraph.com)

Gurobi Porta il Decision Intelligence Summit ad Amsterdam - Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia di decision intelligence, ospiterà il primo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) per la regione EMEAI presso il Capital C di Amsterdam, il 5 ... (ansa.it)