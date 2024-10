Quifinanza.it - Post Meloni tra centrodestra moderato e asse tra Schlein e Conte, ma i sondaggi premiano FdI

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ci sono sorprese nei nuovipolitici per il terzo partito del Paese: il Movimento 5 Stelle di Giusepperecupera terreno dopo l’estate e risale oltre l’11%. Corrono di nuovo voci che indicano nell’ex premier come futuro alleato di Elly, che starebbe accarezzando di nuovo l’ipotesi Campo Largo per un dopo. L’avvocato del popolo, però, non sarebbe allineato alla segretaria dem: entrambi ambirebbero a guidare il prossimo Governo. Nonostante i numeri in costante crescita di Giorgia, prossima a raggiungere da sola il 30%, il centro-destra non gode di ottima salute. Con Matteo Salvini ormai spodestato da Roberto Vannacci e distratto dal processo Open Arms e i moderati in cerca di un partito diverso e più liberale di quello di Antonio Tajani, Lega e Forza Italia sono in costante flessione.