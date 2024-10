Pesaro se la vede con la Virtus del pallone. Vis, una missione complicata con l’Entella (Di sabato 19 ottobre 2024) A Chiavari Roberto Stellone si dovrà trasformare in Tom Cruise per uscire da vincitore in questa mission Impossible. Domenica alle 17:30 la Vis verrà infatti ospitata da una tra le pretendenti principali alla promozione. Dopo tre vittorie di fila contro Spal, Legnago e Perugia i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di fermarsi. È un gruppo pieno di talenti quello ligure, costruito su misura da mister Fabio Gallo. Infatti dopo tre stagioni opache, quest’anno le ambizioni sono alte. Subentrato nello scorso settembre l’ex allenatore di Foggia e Potenza dopo un anonimo tredicesimo posto della scorsa stagione, grazie ad un compatto blocco difensivo ambisce a rimanere ai vertici di questo girone. Con il 3-5-2 la squadra ligure sta trovando infatti l’equilibrio perfetto. Ilrestodelcarlino.it - Pesaro se la vede con la Virtus del pallone. Vis, una missione complicata con l’Entella Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) A Chiavari Roberto Stellone si dovrà trasformare in Tom Cruise per uscire da vincitore in questa mission Impossible. Domenica alle 17:30 la Vis verrà infatti ospitata da una tra le pretendenti principali alla promozione. Dopo tre vittorie di fila contro Spal, Legnago e Perugia i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di fermarsi. È un gruppo pieno di talenti quello ligure, costruito su misura da mister Fabio Gallo. Infatti dopo tre stagioni opache, quest’anno le ambizioni sono alte. Subentrato nello scorso settembre l’ex allenatore di Foggia e Potenza dopo un anonimo tredicesimo posto della scorsa stagione, grazie ad un compatto blocco difensivo ambisce a rimanere ai vertici di questo girone. Con il 3-5-2 la squadra ligure sta trovando infatti l’equilibrio perfetto.

