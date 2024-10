Sport.quotidiano.net - Per l’Adamant scontro al vertice: "Nuovo assetto"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 19 ottobre 2024)è quasi pronta ad affrontare la trasferta di domani a Pordenone, big match di giornata tra due delle tre capoliste ancora a punteggio pieno in classifica. Ieri pomeriggio coach Benedetto e il vice Castaldi hanno presentato la sfida del Pala Crisafulli: "E’ stata una settimana un po’ particolare, diversi ragazzi hanno avuto a che fare con qualche sindrome da influenza – le parole del tecnico biancazzurro –, per cui ci siamo allenati un po’ a singhiozzo: domani in ogni caso dovremmo esserci tutti, a parte ovviamente Ballabio che sta lavorando a parte. Siamo pronti per andare ad affrontare una delle squadre che ha fatto meglio fin qui, il processo di adattamento ad unsenza il nostro play titolare va avanti, anche se rimane complicato.