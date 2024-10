Nuova scuola primaria: "I lavori procedono" (Di sabato 19 ottobre 2024) La Giunta di Villa Cortese punta a completare i lavori del nuovo plesso scolastico di via Bertarelli/25 aprile entro il prossimo autunno, con l’obiettivo di inaugurarlo per l’anno scolastico 2025/2026. La costruzione, iniziata nel 2020 e bloccata per problemi giudiziari con la ditta appaltante, è ripresa di recente con un secondo appalto. Gli uffici comunali avevano scoperto che l’impresa appaltatrice era stata colpita da un provvedimento di sospensione dell’attività a causa di un lavoro aperto in un’altra Regione. Attualmente si stanno posando le fondamenta, inclusa quella della palestra, che sarà realizzata in calcestruzzo, mentre il resto del plesso utilizzerà la tecnologia Xlam che consente di operare in tempi più brevi nella fase di edificazione dei muri. La scuola ospiterà circa 300 alunni in 10 classi, con palestra e mensa, per un costo di circa 8 milioni di euro. Ilgiorno.it - Nuova scuola primaria: "I lavori procedono" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Giunta di Villa Cortese punta a completare idel nuovo plesso scolastico di via Bertarelli/25 aprile entro il prossimo autunno, con l’obiettivo di inaugurarlo per l’anno scolastico 2025/2026. La costruzione, iniziata nel 2020 e bloccata per problemi giudiziari con la ditta appaltante, è ripresa di recente con un secondo appalto. Gli uffici comunali avevano scoperto che l’impresa appaltatrice era stata colpita da un provvedimento di sospensione dell’attività a causa di un lavoro aperto in un’altra Regione. Attualmente si stanno posando le fondamenta, inclusa quella della palestra, che sarà realizzata in calcestruzzo, mentre il resto del plesso utilizzerà la tecnologia Xlam che consente di operare in tempi più brevi nella fase di edificazione dei muri. Laospiterà circa 300 alunni in 10 classi, con palestra e mensa, per un costo di circa 8 milioni di euro.

