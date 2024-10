Nubifragio in Lucchesia. Diverse strade allagate frane e alberi caduti (Di sabato 19 ottobre 2024) strade allagate e consueti disagi per gli automobilisti in transito lungo le strade della Valle del Serchio, poi piante pericolanti, rami e sassi sulle carreggiate e, ancora, un grande albero caduto sulla via Lodovica, con code e deviazioni obbligate su vie alternative per la chiusura momentanea del transito. Questa una sintesi della situazione del maltempo in Media Valle e Garfagnana delineatesi nel pomeriggio con le nubi che si addensavano sempre più minacciose facendo scendere una fitta nebbia a macchia di leopardo. Lanazione.it - Nubifragio in Lucchesia. Diverse strade allagate frane e alberi caduti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024)e consueti disagi per gli automobilisti in transito lungo ledella Valle del Serchio, poi piante pericolanti, rami e sassi sulle carreggiate e, ancora, un grande albero caduto sulla via Lodovica, con code e deviazioni obbligate su vie alternative per la chiusura momentanea del transito. Questa una sintesi della situazione del maltempo in Media Valle e Garfagnana delineatesi nel pomeriggio con le nubi che si addensavano sempre più minacciose facendo scendere una fitta nebbia a macchia di leopardo.

