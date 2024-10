Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola (Di sabato 19 ottobre 2024) 21.22 Un pregiudicato di 43 anni è stato ucciso a Napoli. I Carabinieri sono intervenuti presso il Pronto Soccorso di Villa Betania per un uomo ricoverato con ferite da colpi di arma da fuoco. L'uomo è morto poco dopo il ricovero. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il luogo della sparatoria avvenuta nel quartiere Ponticelli, da tempo al centro di faide tra clan. Il prefetto ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo nella zona. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 21.22 Un pregiudicato di 43 anni è stato. I Carabinieri sono intervenuti presso il Pronto Soccorso di Villa Betania per unricoverato con ferite dadi arma da fuoco. L'è morto poco dopo il ricovero. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e il luogo della sparatoria avvenuta nel quartiere Ponticelli, da tempo al centro di faide tra clan. Il prefetto ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo nella zona.

