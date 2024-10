MotoGP, Gp Australia 2024. Vinales dopo l’incidente con Bezzecchi: “Mi aspetto penalità pesante” (Di sabato 19 ottobre 2024) Tanta paura per Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, con nessuna conseguenza grave dopo l’incidente che ha visto protagonisti i due piloti durante la Sprint del Gran Premio d’Australia di MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia però non ha nascosto la rabbia nei confronti dell’italiano, reo di averlo tamponato in fondo al rettilineo principale. Come riportato da Marca, Vinales ha una sua versione dei fatti piuttosto chiara: “Ha provato a passarmi subito all’interno, poteva benissimo aspettare la curva successiva, se pensava di andare più veloce di me. L’ho fatto notare agli steward. Ho spiegato la situazione e credo che loro l’abbiano capita benissimo”. L’iberico si aspetta quindi una “penalità pesante”, affermando di aver riportato “una forte contusione al nervo del gomito sinistro”, con conseguente perdita di sensibilità che però sta già recuperando. MotoGP, Gp Australia 2024. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tanta paura per Marcoe Maverick, con nessuna conseguenza graveche ha visto protagonisti i due piloti durante la Sprint del Gran Premio d’di. Lo spagnolo dell’Aprilia però non ha nascosto la rabbia nei confronti dell’italiano, reo di averlo tamponato in fondo al rettilineo principale. Come riportato da Marca,ha una sua versione dei fatti piuttosto chiara: “Ha provato a passarmi subito all’interno, poteva benissimo aspettare la curva successiva, se pensava di andare più veloce di me. L’ho fatto notare agli steward. Ho spiegato la situazione e credo che loro l’abbiano capita benissimo”. L’iberico si aspetta quindi una “”, affermando di aver riportato “una forte contusione al nervo del gomito sinistro”, con conseguente perdita di sensibilità che però sta già recuperando., Gp

