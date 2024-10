MotoGP, Enea Bastianini: “Un bellissimo podio. Vincere domani? Mai dire mai…” (Di sabato 19 ottobre 2024) Sorride Enea Bastianini dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta con poche emozioni (se non per le cadute) con il portacolori del team Ducati Factory che ha saputo partire nel migliore dei modi ed andarsi a prendere il podio a scapito del vicino di box. La gara ha visto il dominio assoluto di Jorge Martin che ha chiuso con 1.520 su Marc Marquez e 4.368 proprio su Enea Bastianini. Quarto Francesco Bagnaia a 6.8, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.9, sesto Franco Morbidelli a 9.6. Settimo Raul Fernandez a 15.2, ottavo Aleix Espargarò a 19.2, mentre sono usciti di scena Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Brad Binder, Pedro Acosta, Alex Marquez e Jack Miller. Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Un bellissimo podio. Vincere domani? Mai dire mai…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sorridedopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta con poche emozioni (se non per le cadute) con il portacolori del team Ducati Factory che ha saputo partire nel migliore dei modi ed andarsi a prendere ila scapito del vicino di box. La gara ha visto il dominio assoluto di Jorge Martin che ha chiuso con 1.520 su Marc Marquez e 4.368 proprio su. Quarto Francesco Bagnaia a 6.8, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.9, sesto Franco Morbidelli a 9.6. Settimo Raul Fernandez a 15.2, ottavo Aleix Espargarò a 19.2, mentre sono usciti di scena Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Brad Binder, Pedro Acosta, Alex Marquez e Jack Miller.

