Migranti: Salvini riunisce Lega, gazebo e iniziative 'contro magistratura politicizzata' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Questa mattina Matteo Salvini ha convocato con massima urgenza un Consiglio federale della Lega dopo "l'attacco all'Italia e agli italiani sferrato da una parte di magistratura politicizzata". Il riferimento è al provvedimento sul caso Albania e al processo Open Arms. Nei prossimi giorni la Lega presenterà nei Comuni italiani mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre ci saranno gazebo in tutte le città italiane in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il giorno 20 dicembre. Per Salvini, "chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese". Così una nota della Lega. Iltempo.it - Migranti: Salvini riunisce Lega, gazebo e iniziative 'contro magistratura politicizzata' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Questa mattina Matteoha convocato con massima urgenza un Consiglio federale delladopo "l'attacco all'Italia e agli italiani sferrato da una parte di". Il riferimento è al provvedimento sul caso Albania e al processo Open Arms. Nei prossimi giorni lapresenterà nei Comuni italiani mozioni per ribadire la necessità di difendere i confini, mentre sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre ci sarannoin tutte le città italiane in vista della sentenza Open Arms in agenda a Palermo il giorno 20 dicembre. Per, "chi impedisce di difendere i confini mette in pericolo il Paese". Così una nota della

