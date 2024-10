Melissa Satta, tra amore e nuovi progetti: “Desidero un secondo figlio” (Di sabato 19 ottobre 2024) Melissa Satta, da mesi felicemente legata a Carlo Beretta, ha aperto il suo cuore durante un’intervista per il nuovo format di Cristina Parodi, 7 piani, disponibile online. L’ex velina, già mamma di Maddox, nato dalla sua precedente relazione con Kevin Prince Boateng, ha svelato di desiderare un secondo figlio, condividendo che la maternità è una L'articolo Melissa Satta, tra amore e nuovi progetti: “Desidero un secondo figlio” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 19 ottobre 2024), da mesi felicemente legata a Carlo Beretta, ha aperto il suo cuore durante un’intervista per il nuovo format di Cristina Parodi, 7 piani, disponibile online. L’ex velina, già mamma di Maddox, nato dalla sua precedente relazione con Kevin Prince Boateng, ha svelato di desiderare un, condividendo che la maternità è una L'articolo, tra: “un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Melissa Satta si confessa : “Voglio il secondo figlio - ma deve essere una femmina” - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1) Il sogno rosa Una carriera iniziata giovanissima che forse le ha tolto anche qualcosa che i coetanei alla sua età forse facevano, ma adesso è possibile rimediare entrando definitivamente nella seconda fase della vita. (Cityrumors.it)

Melissa Satta : “Voglio il secondo figlio”. Le parole per Maddox e Carlo Beretta - Melissa non ha nascosto che, nonostante i suoi impegni lavorativi, cerca sempre di essere una madre presente per Maddox. “Desidero il secondo figlio, mi piacerebbe molto” ha confessato, aprendo il suo cuore a Cristina Parodi. La loro relazione è solida, e Melissa non nasconde che anche Beretta potrebbe essere parte di questo grande progetto familiare. (Dilei.it)

Melissa Satta : “Desidero un altro figlio. Per essere una madre presente per Maddox faccio di tutto” - Melissa Satta confida a Cristina Parodi il desiderio di avere un altro figlio. La showgirl è mamma di Maddox, nato nel 2014 dall'amore con Kevin Prince Boateng.Continua a leggere . (Fanpage.it)