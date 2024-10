M.O, Ue:cessate fuoco, poi missione Onu (Di sabato 19 ottobre 2024) 13.15 "Le forze Onu devono essere rispettate ovunque e in particolare in un luogo dove stanno facendo un lavoro incredibile come peacekeeper,anche se nel mondo non c'è più pace". Così l'Alto Commissario per gli Esteri Ue,Borrell,alla stampa,al G7 della Difesa,a Napoli. "Forse-ha aggiunto-la missione Unifil dovrebbe essere rivista, ma prima di tutto il cessate il fuoco. Dopo l'uccisione di Sinwar si è aperta una nuova prospettiva e la dobbiamo usare per un cessate il fuoco,per il rilascio degli ostaggi e per una prospettiva politica" Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 13.15 "Le forze Onu devono essere rispettate ovunque e in particolare in un luogo dove stanno facendo un lavoro incredibile come peacekeeper,anche se nel mondo non c'è più pace". Così l'Alto Commissario per gli Esteri Ue,Borrell,alla stampa,al G7 della Difesa,a Napoli. "Forse-ha aggiunto-laUnifil dovrebbe essere rivista, ma prima di tutto ilil. Dopo l'uccisione di Sinwar si è aperta una nuova prospettiva e la dobbiamo usare per unil,per il rilascio degli ostaggi e per una prospettiva politica"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni - 'Israele faccia uno sforzo per il cessate il fuoco' - "L'uccisione di Sinwar, il simbolo degli attacchi a Israele del 7 ottobre, oggettivamente può offrire una finestra per provare a costruire una storia nuova - ha spiegato la presidente del Consiglio -. Israele è pronto alla rappresaglia contro l'Iran, teme un conflitto regionale ancora più ampio? "Se non lo temessi non sarei qui, non ho fatto mistero di essere preoccupata per la situazione ... (Quotidiano.net)

**Mo : Meloni - 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'** - Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4. Roma, 19 ott. Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". (Adnkronos) - Teme un conflitto regionale ancora più ampio? "Se non lo temessi non sarei qui. (Iltempo.it)

**Mo : Meloni - 'cessate fuoco anche temporaneo può essere chiave volta'** - Non ho fatto mistero di essere preoccupata della situazione mediorientale, parlo con Netanyahu molto spesso, parlo con tutti i leader della regione. Noi sappiamo che c'è stata da parte libanese adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele". Roma, 19 ott. . Così la premier Giorgia Meloni in una breve intervista rilasciata ieri, a Beirut, al tg4. (Liberoquotidiano.it)