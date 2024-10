Lo scooter trascinato via dalla pioggia, il video del salvataggio di un motociclista (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche Catania è bersagliata dal maltempo. Le strade del centro storico sono state letteralmente invase dall'acqua. Diversi i video che sui social mostrano le vie diventate fiumi.Maltempo a Catania, il video del salvataggio di un motociclista Europa.today.it - Lo scooter trascinato via dalla pioggia, il video del salvataggio di un motociclista Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche Catania è bersagliata dal maltempo. Le strade del centro storico sono state letteralmente invase dall'acqua. Diversi iche sui social mostrano le vie diventate fiumi.Maltempo a Catania, ildeldi un

Resta intrappolato con l'auto nel tunnel allagato e l'acqua alla cintola : il video del salvataggio - La forte ondata di maltempo che si sta riversando in queste ore su savonese e parte del genovese ha gonfiato i torrenti del territorio, con esondazioni e allagamenti. A Cogoleto si è allagato - come spesso succede con forti piogge - il tunnel che dalla via Aurelia porta in via Molinetto... (Genovatoday.it)

L’uragano Milton scatena 27 tornado : Florida al buio - molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video) - Gli agenti lo hanno prima tranquillizzato e poi sono riusciti a imbrigliarlo e a portarlo in salco da un veterinario. L’incredibile salvataggio di un cane (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l’emittente tv statunitense. (Secoloditalia.it)

Migranti - naufragio a Lampedusa e i turisti vanno in soccorso : il video del salvataggio - Secondo i superstiti, ci sarebbero tre dispersi. Uno yacht di turisti e una barca di lampedusani hanno avvistato un naufragio di persone migranti, al largo dell'isola, e hanno lanciato l'allarme. Continua a leggere . Molti sono stati fatti salire sullo yacht, prima dell'arrivo dei militari. Poi hanno lanciato cime, salvagenti e altri oggetti per dare un appiglio ai naufraghi. (Fanpage.it)