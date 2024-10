LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: lo spagnolo gioca meglio i punti salienti ed è avanti (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio e diritto lungolinea, largo il recupero dell’italiano. 15-30 Ottimo tracciante di diritto incrociato di Sinner, che in corsa mette in difficoltà lo spagnolo. 15-15 L’italiano va a segno con il passante di rovescio lungolinea. 15-0 Sinner sbaglia nettamente un diritto centrale. Inizia il secondo set con lo spagnolo in battuta. 5-7 Primo set per Alcaraz, che ha risposto bene, retto bene da fondo e costretto Sinner all’errore. Purtroppo lo spagnolo nei momenti salienti è stato superiore in questo primo parziale. 5-6 Larga la risposta di diritto di Sinner, Alcaraz ha servito benissimo con traiettoria esterna. 5-5 Sinner si salva come può sul missile di diritto di Alcaraz, poi incredibilmente lo spagnolo mette in rete la volée. 4-5 Sinner spinge di diritto, largo il diritto dello spagnolo, che ora va a servire per il set. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: lo spagnolo gioca meglio i punti salienti ed è avanti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio e diritto lungolinea, largo il recupero dell’italiano. 15-30 Ottimo tracciante di diritto incrociato di, che in corsa mette in difficoltà lo. 15-15 L’italiano va a segno con il passante di rovescio lungolinea. 15-0sbaglia nettamente un diritto centrale. Inizia il secondo set con loin battuta. 5-7 Primo set per, che ha risposto bene, retto bene da fondo e costrettoall’errore. Purtroppo lonei momentiè stato superiore in questo primo parziale. 5-6 Larga la risposta di diritto diha servito benissimo con traiettoria esterna. 5-5si salva come può sul missile di diritto di, poi incredibilmente lomette in rete la volée. 4-5spinge di diritto, largo il diritto dello, che ora va a servire per il set.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Alcaraz 6-5 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si entra nella fase calda del primo set - Sul veloce indoor non si affrontano da Bercy 2021, quando l’iberico si impose per 7-6, 7-5. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Servizio in kick e diritto lungolinea dell’italiano. 30-15 Lungo il rovescio in corsa dell’italiano. A-40 Regalo di Alcaraz, che mette largo il rovescio ad uscire da metà campo. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 5-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro reagisce al momento difficile - Trattandosi di un torneo d’esibizione, infine, il risultato odierno non rientrerà tra i precedenti ufficiali, ma Sinner ed Alcaraz si sono affrontati dieci volte sul circuito maggiore, ed il bilancio sorride ad Alcaraz, in vantaggio per 6-4 e, soprattutto, vittorioso in tutti i 3 confronti del 2024 (Indian Wells, Roland Garros, Pechino). (Oasport.it)

LIVE Sinner-Alcaraz 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : immediato contro-break dello spagnolo - 2 del mondo. 4-3 Contro-break. 20. 40 Pochi minuti all’inizio della partita. 4-1 Servizio esterno e schiaffo al volo, fuori il recupero disperato di Alcaraz. 15-0 Altra grande risposta di Sinner, ma Alcaraz va a segno con un fotovoltaico diritto lungolinea. 30-30 Altra buona risposta, in rete il rovescio incrociato dello spagnolo. (Oasport.it)