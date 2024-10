LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: la pista si asciuga, Marc Marquez precede Martin, Bagnaia 4° (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.39 Bandiera nera e arancione per Nakagami che procedeva con il motore esplosoMarc Marquez di nuovo al comando in 1:36.068 con 132 millesimi su Vinales. 01.38 Zarco sale al secondo posto a 114 millesimi da Vinales, Bezzecchi in nona posizione a 1.112. 01.37 Migliorano tutti ora! Vinales si porta al comando in 1:36.200 con 270 millesimi su Marc Marquez, Bagnaia è fermo ai box. 01.36 Marc Marquez torna in vetta in 1:36.470 con 108 millesimi su Martin e 134 su Alex. 01.35 Martin sale al comando! 1:36.578 con 26 millesimi su Alex Marquez, si lancia anche Marc, vediamo se riuscirà a tornare in vetta. 01.34 Alex Marquez vola in vetta! 1:36.604 con 450 millesimi su Bagnaia e 474 sul fratello Marc. 01.33 Martin si giova dell’asfalto asciutto e va a far segnare il quarto tempo a 135 millesimi alle spalle di Acosta 01. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Australia 2024 in DIRETTA: la pista si asciuga, Marc Marquez precede Martin, Bagnaia 4° Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.39 Bandiera nera e arancione per Nakagami che procedeva con il motore esplosodi nuovo al comando in 1:36.068 con 132 millesimi su Vinales. 01.38 Zarco sale al secondo posto a 114 millesimi da Vinales, Bezzecchi in nona posizione a 1.112. 01.37 Migliorano tutti ora! Vinales si porta al comando in 1:36.200 con 270 millesimi suè fermo ai box. 01.36torna in vetta in 1:36.470 con 108 millesimi sue 134 su Alex. 01.35sale al comando! 1:36.578 con 26 millesimi su Alex, si lancia anche, vediamo se riuscirà a tornare in vetta. 01.34 Alexvola in vetta! 1:36.604 con 450 millesimi sue 474 sul fratello. 01.33si giova dell’asfalto asciutto e va a far segnare il quarto tempo a 135 millesimi alle spalle di Acosta 01.

